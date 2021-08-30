Уфа, 30 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Двух мужчин, которых обвинили в убийстве девочки, заключили под стражу в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Насилие

«По версии следствия, 26 августа 2021 года обвиняемые, находясь в частном доме одного из злоумышленников в селе Питяково, после застолья по случаю дня рождения подруги потерпевшей, совершили в отношении последней преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования и убийства.

Сообщается, что стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Свою вину фигуранты уголовного дела признали.

Расследование дела продолжается.

«Судом, по ходатайству следователя, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщает пресс-служба ведомства.