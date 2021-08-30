Симферополь, 30 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Отвратительной назвал ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов в ряде муниципалитетов Крыма глава региона Сергей Аксёнов. Об этом он написал в соцсетях 30 августа по итогам поездок в муниципалитеты.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Ситуация хромает на обе ноги. Начиная с того, что ни в одном из городов не осуществляется покос травы, заканчивая аховым состоянием контейнерных площадок для ТКО. По Евпатории — вокруг площадок не производится уборка мусора, образуются навалы, которые остаются без внимания ответственных лиц по нескольку дней. Бахчисарай — ничем не лучше, ситуация с ТКО отвратительная, горы строительного мусора на каждой улице, администрация не предпринимает должных мер по устранению проблемы», — написал Аксёнов.

Такая же ситуация, отметил глава Крыма и в Белогорске — напротив Белогорского технологического техникума Аксёнов заметил свалку веток «выше одноэтажного дома». Критике глава региона подверг и благоустройство придомовых территорий.

«По итогу подобных выездов все зафиксированные нарушения будут превращаться в выговоры и взыскания. Если коллеги считают, что вместо них некому работать, — они глубоко ошибаются, и многие молодые заместители начальников отделов, а также другие активные люди готовы приступить к работе, имея при этом рвение и желание сделать свой город или район лучше», — написал Аксёнов.

Он также сообщил об увольнении руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» и назначении исполняющим обязанности Александра Шимко.