Москва, , 16:40 — REGNUM Только версией является распространённое мнение, что митрополит Филипп II был убит Малютой Скуратовым, заявил 30 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тверской области Игорем Руденей в Кремле.

Николай Неврев. Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. 1898

Речь о гибели в Твери митрополита Филиппа зашла в связи с упоминанием Руденей Отроч Успенского монастыря. Губернатор попросил поспособствовать тому, чтобы передвинуть речной вокзал, который построен на территории монастыря, — тогда можно будет восстановить Отроч монастырь.

«Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — сказал Руденя, на что Путин ответил:

«Это только одна из версий».

Напомним, согласно распространённой версии, Филиппа II отправили в ссылку в Отроч Успенский монастырь как опального противника опричнины, введённой царём Иваном IV (Грозным). Митрополит Московский и всея Руси был лишён сана, а в ссылке убит одним из руководителей опричнины Малютой Скуратовым.

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