Челябинск, 30 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Сотрудники трамваев и троллейбусов Челябинска могут рассчитывать на рост своих зарплат. Это следует из заявлений, которые в беседе с машинистами и кондукторами сделал губернатор области Алексей Текслер.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

Чиновник отметил, что поставил руководству ООО «ЧелябГЭТ» и руководству города эту задачу — повысить сотрудникам заработную плату. «Считаю, что вместе с обновлением транспорта должны расти и доходы работников этой сферы», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Челябинска обновляют. В город уже поступили новые автобусы и трамваи.