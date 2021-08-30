Сыктывкар, 30 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 243 носителя коронавируса, 229 — выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки зафиксирован в Сыктывкаре — 92 случая и Ухте — 48. Под медицинским наблюдением находятся 8108 человек. Впервые за долгое время в республике не зафиксирован ни один летальный исход по причине COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилые люди переносят ковид-вакцинацию лучше молодых.