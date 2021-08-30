Уфа, 30 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Проверку по факту падения двух малолетних детей из окна квартиры проводит прокуратура в г. Уфе. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Dean Wissing Ребенок у окна

Сообщается, что 29 августа двое детей в возрасте трех лет и 11-и месяцев выпали из окна квартиры, расположенной на первом этаже дома по ул. Пекинской. К счастью, жизни детей ничего не угрожает. После медосмотра их отпустили домой.

Сообщается, что по данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе прохожий поймал выпавшего из окна ребёнка.