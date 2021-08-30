Москва, 30 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Не стоит надеяться на то, что министр финансов РФ Антон Силуанов позволит направить средства из Фонда национального благосостояния на что-то полезное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя слова Силуанова о том, что настало время начать использовать средства ФНБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Не нужно думать, что Силуанов позволит направить эти деньги на что-то полезное или разумное. Скорее всего, это будут новые кусочно-разрывные мега-проекты или какие-то разовые подачки, необходимые для того, чтобы снова сэкономить или замаскировать воровство, — сказал Делягин. — На какие-то локальные проекты, на поддержку каких-то конкретных олигархов деньги, конечно, направят. Это зависит от того, кто из олигархов окажется ближе к кошельку. А структурные преобразования в РФ пока что всегда были только к худшему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что побудило Силуанова согласиться на использование ресурсов ФНБ.