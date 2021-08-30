Москва, 30 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В России заемщики постепенно перестали справляться с кредитной нагрузкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, комментируя новость о том, что в РФ почти каждый четвертый потребкредит оказывается просрочен.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«За период пандемии количество выданных кредитов увеличилось, причем достаточно существенно, — сказала Ермилова. — В кризисный период действовал достаточно широкий перечень привлекательных для покупателей кредитов, и, конечно, непонятная ситуация, развивающаяся в стране, подстегивала население брать кредиты и покупать как можно больше очень нужных вещей. К сожалению, увеличение в пандемийный период уровня безработицы, а также большие объемы кредитов, приходящиеся на конкретного клиента, предопределили то, что постепенно заемщики стали не справляться с кредитной нагрузкой и объем просрочки стал расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что российские банки одобряют около 20% заявок на кредиты клиентам с сомнительной финансовой репутацией.