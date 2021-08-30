В Казахстане заявили о 15 погибших от взрыва на складе боеприпасов
Астана, 30 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Количество погибших от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 15 человек, сообщает 30 августа пресс-служба республиканского МЧС.
Тело погибшего было найдено сапёрами, его личность пока не установлена.
«Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются», — указано в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на одном из объектов минобороны Казахстана в Жамбылской области произошёл пожар, из-за которого сдетонировали инженерные боеприпасы.
Кроме 15 погибших, известно о двоих пропавших без вести. Число пострадавших приближается к 100.