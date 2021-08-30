Астана, 30 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Количество погибших от взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 15 человек, сообщает 30 августа пресс-служба республиканского МЧС.

U.S. Navy Взрыв

Тело погибшего было найдено сапёрами, его личность пока не установлена.

«Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего человека продолжаются», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на одном из объектов минобороны Казахстана в Жамбылской области произошёл пожар, из-за которого сдетонировали инженерные боеприпасы.

Кроме 15 погибших, известно о двоих пропавших без вести. Число пострадавших приближается к 100.