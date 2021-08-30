Москва, 30 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В России заметно возросла стоимость потребительских кредитов и требования для желающих их получить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что уменьшилось количество выдаваемых потребительских кредитов.

Процент с кредита

«Сейчас наблюдается снижение спроса на потребительские и ипотечные кредиты, поскольку их стоимость заметно возросла и ужесточились требования для заемщиков, — сказала Кошелева. — Главной причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ, на фоне которого заемщикам обслуживать кредиты стало значительно дороже, при этом риски для банков в условиях экономической нестабильности по-прежнему высокие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ темпы потребительского кредитования восстановятся, а объемы — вырастут.