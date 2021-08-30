Кострома, 30 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Четверо детей в Костромской области пострадали в авариях с двухколесным транспортом в выходные дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Официальная группа ГИБДД по Костромской области ВКонтакте и Юные велосипедисты

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа на дороге Николо-Полома-Горлово в Парфеньевском районе. Подросток не справился с управлением мопедом, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Нива Шевроле». За рулём автомобиля сидел 61-летний мужчина. В результате аварии 15-летний мальчик получил серьёзные травмы и был направлен в больницу. Автоинспекторы отмечают, что ребёнок не имел прав управления мопедом и не надел шлем.

В воскресенье 29 августа в регионе случилось ещё три ДТП с двухколёсным транспортом. В частности, днём на улице Верхне-Селищенской в Костроме 12-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Ниссан. Ребёнок получил повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Мальчик нарушил правила дорожного движения, выехав с обочины на проезжую часть. Согласно ПДД, съезжать на дорогу разрешается велосипедистам 14 лет и старше.

Вечером этого дня аналогичное ДТП зафиксировали в посёлке Губачево Костромского района. На улице Центральной 10-летний велосипедист выехал на трассу и столкнулся с автомобилем «Lada XRAY». Мальчика направили на домашнее лечение.

Последнее ДТП произошло в Костроме на улице 7-й Рабочий проезд. Неустановленный водитель на мопеде наехал на 11-летнего мальчика, передвигавшегося на велосипеде. Ребёнок осмотрен врачами и направлен на амбулаторное лечение. Водитель мопеда с места ДТП скрылся, его местонахождение не установлено.

Как пояснили в ГИБДД, в 2021 году в Костромской области отмечен рост аварий с участием детей-велосипедистов. С 1 января по 29 августа текущего года в регионе зафиксировали 14 подобных аварий, в них пострадали 13 ребят. В аналогичный период 2020 года в сводки попали 8 ДТП, в них получили травмы 8 детей. Роста аварийности по мопедам не отмечено — с начала 2021 года в области случилось 7 подобных аварий. В них пострадали 8 детей.