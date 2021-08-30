Москва, 30 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Если бы не предстоящие выборы, то Минфин РФ ни за что не согласился бы выделить часть средств из ФНБ на развитие российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Politikus.ru Михаил Делягин

«Все дело в выборах, — сказал Делягин. — В федеральном бюджете заморожено больше, чем годовые доходы бюджета. По состоянию на 1 апреля Силуанов заморозил в федеральном бюджете 18,8 трлн рублей. Это больше, чем предусмотрено бюджетных доходов на весь 2021 год. В такой ситуации дальнейшее безумие становится нетерпимым. Если бы не выборы, то они не решились бы тратить средства из ФНБ. Ведь если верить их собственным рассказам о том, как бурно развивается в РФ экономика, то с ней все прекрасно и ее не надо подстегивать. Она и так прекрасно себя чувствует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение министра финансов РФ Антона Силуанова прокомментировал экономист Михаил Хазин.