Уфа, 30 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника колонии и бизнесмена обвинили в хищении свыше 1,2 млн рублей под видом оплаты контрактов на поставку древесины в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, согласно договору между ИК-16 УФСИН РФ по Башкирии и индивидуальным предпринимателем, в 2019 году в исправительную колонию был поставлен круглый лес объемом более 564 куб. метров. За свои услуги бизнесмен получил оплату в виде древесины.

Следователи считают, что несмотря на это, фигуранты уголовного дела (начальник колонии, его заместитель и бизнесмен) решили похитить бюджетные деньги, которые якобы были затрачены на доставку леса.

«С этой целью сообщники подыскали коммерческую фирму, с которой заключили фиктивный государственный контракт на оказание услуг по перевозке леса на общую сумму более 590 тыс. рублей. Указанная компания, получив 80 тыс. рублей, делегировала свои обязательства по автотранспортировке груза другой организации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что после этого, обвиняемый начальник колонии подписал фиктивные акты выполненных работ, которые стали основанием для перечисления свыше 513 тысяч рублей на расчетные счета фирм. Следователи считают, что эти деньги были переданы фигурантам уголовного дела, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Отмечается, что таким же способом в 2018 году обвиняемые сотрудники колонии похитили бюджетные средства в сумме свыше 616 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Уголовное преследование в отношении начальника ФКУ ИК-16 прекращено в связи его смертью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Свою вину бывший заместитель начальника колонии и индивидуальный предприниматель не признали. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будет рассмотрены по существу.