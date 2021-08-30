Москва, 30 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. То, что министр финансов РФ Антон Силуанов заговорил об использовании средств из Фонда национального благосостояния, вызвано тем, что в России изменились политические обстоятельства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание Силуанова о том, что «мы начинаем использовать средства Фонда национального благосостояния».

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Михаил Хазин

«Все дело в том, что Силуанов и сейчас бы не тратил средства из Фонда национального благосостояния. Но политические обстоятельства изменились. Общественное мнение по вопросу политики денежных властей стало нетерпимым. И правительство очень не хочет тратить деньги из ФНБ. Они об этом постоянно говорят, — сказал Силуанов. — Между тем в РФ надо радикально отказываться от той политики, которую проводят Набиуллина и Силуанов, и начать превращать рубль в инвестиционную валюту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заговорил о том, что России необходим дополнительный импульс для экономического развития.