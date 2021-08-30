Инта, Коми, 30 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Правительство Коми направит 37 млн рублей на погашение долгов ликвидированного предприятия «Интауголь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Средства направят на погашение долгов перед 67 сотрудниками, завершившими подземные работы по консервации и обеспечению безопасности шахты предприятия.

Напомним, обещание в полном объеме погасить долги глава Республики Коми Владимир Уйба дал в прошлом году на встрече с трудовым коллективом предприятия. Без участия руководства республики осуществить выплаты было бы невозможно из-за недостаточности средств и имущества, находящегося в конкурсной массе АО «Интауголь».

Общий объем поддержки предприятия (заработная плата и выплаты сотрудникам, консервация и обеспечение безопасности шахты) составил свыше 192 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о ликвидации градообразующего предприятия АО «Интауголь» было принято в 2018 году — особенности добываемого сырья и производимой продукции, удаленность производства от центров сбыта не позволяли добиться окупаемости производственных затрат.

В 2021 году Инта была включена в план диверсификации региональной экономики, согласно которому в городе, в частности, планируют запустить завод по производству карбидов кальция и ферросплавов,