Калуга, 30 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Гостином дворе Калуги с 3 сентября стартует трёхдневный фестиваль уличной еды Kaluga Street Food, сообщили 30 августа корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса при поддержке управления развития туризма Калужской области, выступившем организатором фестиваля, приуроченного к 650-летию Калуги.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль еды

В Калуге столь масштабный фестиваль уличной еды пройдет впервые. В нём примут участие более 20 рестораторов из Калуги, а также гости из Калининграда, Миасса, Москвы и Владивостока.

«Калужские шеф-повара разработали специальные блюда и десерты, которые на фестивале можно попробовать впервые. По нашей рекомендации многие работали с местными производителями. Основная цель мероприятия — продвижение сбыта продукции калужских предпринимателей, развитие событийного туризма и привлечение туристического потока в регион», — заявил генеральный директор Агентства развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов.

В подготовке фестиваля принял участие руководитель объединения Street Food Russia, эксперт Ростуризма по гастрономическому туризму Александр Исаев.

«Культура стритфуда — это инструмент продвижения национальной гастрокультуры и повышение туристической привлекательности региона. К примеру, на фестивале можно будет попробовать «Рассольник по-калужски», приготовленный из локальных продуктов, который был представлен на «Гамтрокэмп-Калуга 2021». В рамках Kaluga Street Food состоится конкурс. Эксперты оценят качество приготовления блюд и их подачу, наградят победителей в день закрытия фестиваля», — отметила заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Калужской области Ирина Хаврошина.