Салехард, 30 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. На Ямале коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с учётом привитых и переболевших достиг 80%. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-конференции.

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По мнению главы региона, хороший результат был достигнут благодаря объективности выявления заболевших.

«У нас нет людей, которые шли под видом гриппа, а фактически болели COVID-19. И вакцинируем тоже в среднем лучше», — отметил Дмитрий Артюхов.

Большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией глава региона объяснил самым высоким процентом тестирования на COVID-19 в стране.