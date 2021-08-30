Екатеринбург, 30 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о девочке, пострадавшей в Екатеринбурге от укуса змеи. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Поручение дано главе СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому. Следователи уже начали проверку инцидента, произошедшего в одном из контактных зоопарков Екатеринбурга.

Будет изучено, есть ли в произошедшем признаки ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), выясняются обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло после того, как змея оказалась на руках сестры пострадавшей.