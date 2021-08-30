Варшава, 30 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG подписала договор о покупке 85% акций украинской газодобывающей компании «Карпатгазвидобування». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Подписанное соглашение является продолжением стратегии PGNiG по расширению своей деятельности на внешних рынках, а также результатом наших усилий по диверсификации источников и направлений поставок природного газа. Мы считаем, что все эти шаги помогут укрепить энергетическую безопасность не только Польши, но и Украины», — заявил журналистам директор PGNiG Павел Маевский.

Ранее крупнейшая польская нефтегазовая уже приобрела долю американской компании ERU Management Services, которая до сих пор была единственным владельцем компании «Карпатгазвидобування».