Бугульма, Татарстан, 30 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Татарии по факту незаконного освобождения от воинской службы двоих жителей города Бугульмы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), сообщает СУ СКР по РТ.

Farpost.ru Военный билет

К уголовной ответстственности привлечены 60-летний бывший заместитель военкома города Бугульмы, а также 64-летняя женщина, которая выступала посредником при передачи взятки. Весной 2020 года к подозреваемой обратилась местная жительница с просьбой помочь в незаконном освобождении двух своих сыновей от службы в армии. После этого женщина передала 330 тыс. рублей, из которых подозреваемая оставила себе за посреднические услуги 10 тыс. рублей, остальные деньги она передала заместителю военкома.

В сентябре оба молодых человека получили военные билеты, освободившись от срочной службы.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по РТ и УЭБ и ПК МВД по РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Набережных Челнах в июле задержали директора медколледжа и её дочь, работавшую в должности начальника отдела допобразования в этом же учреждении. Их подозревают в получении взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий (незаконной выдаче сертификатов на обучение и сертификатов на наличие прививок от COVID-19).

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