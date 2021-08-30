Москва, 30 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Отказаться от регулирования передвижения на электросамокатах и запретить прокат этого вида транспорта предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

«Закрывайте прокат ‑ и проблема исчезнет. Не городите в ПДД мертворожденных норм о скорости и прочее и не плодите в следующем созыве лишних поправок в КоАП. Если послушаете и сделаете — всё быстро и безболезненно разрешится», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что самокаты как альтернативу автомобиля продвинул мэр Москвы Сергей Собянин при «подсказке» главы дептранса Максима Лексутова.

«Регулировать замучаетесь. Всегда найдется идиот, после алкогольных возлияний проходящий мимо места проката, которого вдруг осенит идея прокатиться с ветерком. На доску или моноколесо не каждый дурак полезет, надо уметь держать баланс, да и до их проката, к счастью, у Ликсутова и Собянина руки не дошли. А самокаты зашли на славу: молодежи по приколу, а мозгов, увы, не у всех хватает», — констатировал парламентарий.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») настаивает на регулировании проезда на самокатах.

«Городам нужно всерьез взяться за регулирование новых видов индивидуального транспорта. Тротуар не должен быть местом, ходить по которому надо с оглядкой», — отметил он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в авариях с участием электросамокатов за два года — 2019−2020 — погибли десять человек, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.