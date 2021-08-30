* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:10 — REGNUM Ответственность за ракетные удары по аэропорту афганской столицы взяли на себя террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 августа Reuters.

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

Террористы заявили, что выпустили шесть ракет по аэропорту Кабула 30 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по кабульской воздушной гавани был нанесён утром 30 августа. Пять ракет было перехвачено американской системой ПРО, но один снаряд попал на территорию аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Al Jazeera: одна из выпущенных по аэропорту Кабула ракет достигла цели