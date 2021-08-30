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«Антироссийская пропаганда на Украине»
ИГ* заявило об ответственности за ракетный обстрел аэропорта Кабула
*ИГ — запрещённая в России организация
Кабул,
30 августа 2021, 16:10 — REGNUM Ответственность за ракетные удары по аэропорту афганской столицы взяли на себя террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 августа Reuters.
Аэропорт Кабула
(сс) Carl Montgomery
Террористы заявили, что выпустили шесть ракет по аэропорту Кабула 30 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по кабульской воздушной гавани был нанесён утром 30 августа. Пять ракет было перехвачено американской системой ПРО, но один снаряд попал на территорию аэропорта.
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История вопроса
В Афганистане возникла критическая ситуация: 14 августа 2021 года боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив несколько крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух), почти вплотную подошли к столице государства – Кабулу. Европейские страны и США в спешном порядке эвакуируют дипломатов. Потери среди мирного населения уже составили более тысячи человек, сотни граждан вынуждены покинуть свои дома.