Москва, 30 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Доля детей, которые учатся в школах на территории района проживания в Москве составляет порядка 95%. Такие цифры 30 августа привела заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com В школе

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«95% детей идут в школу в своем районе», — сказала Ракова.

Кроме того, из этой доли, большинство идут именно в то учебное заведение, дошкольное подразделение которого они ранее посещали, уточнила чиновник.

«То есть они знают всех с первого класса, потому что со многими из них они были в детском саду. Таких детей около 60%», — уточнила вице-мэр.