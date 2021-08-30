Москва, 30 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца Тверской области попросил губернатор региона Игорь Руденя 30 августа в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля Губернатор Тверской области

«Город Торопец — это город, который упоминали в Лаврентьевской летописи от 1074 года. Это очень известный город, самый старый город Тверской области. Это тот город, где венчался Александр Невский. Он входит, по Вашему указу, в перечень городов, где отмечается 950-летие. И когда проходило венчание Александр Невского в Торопце, то туда была привезена и подарена Корсунская икона божьей матери — одна из самых старинных икон России. Мы хотели бы Вас попросить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца», — обратился губернатор.

Владимир Путин согласился поддержать празднование юбилея города.

Торопец впервые упоминается в документах под 1168 годом как центр Торопецкого княжества. Город входит в список Исторических поселений России.