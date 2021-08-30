Кишинёв, 30 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В школах Молдавии могут возникнуть конфликты, если непривитых учителей заставить регулярно проходить тесты на коронавирус за свой счёт. Об этом говорится в заявлении, обнародованном партией «Платформа Достоинство и правда» (ПДА) 30 августа в соцсети Facebook.

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«Мы рискуем, что в учебных заведениях могут начаться новые внутренние конфликты с увольнением ряда учителей и вспомогательного персонала с низкими зарплатами, что станет катастрофой для учреждений из сельской местности», — говорится в заявлении.

В ПДА предложили в качестве компромиссного варианта проводить тесты учителям бесплатно из запасов экспресс-тестов, полученных в рамках гуманитарной помощи. По сведениям партии, их должно быть в республике порядка 100 тыс.

Авторы заявления отмечают, что имеющихся тестов должно хватить на несколько месяцев. За это время власти смогут провести кампанию по вакцинации работников школ.

Напомним, власти Молдавии обязали с 1 сентября учителей, которые не прошли вакцинацию, сдавать за свой счет тесты на коронавирус каждые 14 дней. Глава минздрава республики Алла Немеренко заявила, что считает недопустим тратить на это бюджетные деньги.