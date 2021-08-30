Севастополь, 30 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Проверка по факту осквернения мемориального комплекса в честь 100-летия окончания гражданской войны в Севастополе назначена после появления в интернете видеозаписи с подростками, прикурившими сигареты от Вечного огня. Об этом журналистам сообщили 30 августа в следственном главке СКР по Крыму и Севастополю.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом», — отметили в ведомстве.

Руководитель управления СКР по региону Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать проверку этого инцидента. Личности молодых людей устанавливаются, также проверят обстановку в их семьях и учебных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России открыли в Севастополе в апреле. Скульптуры и Вечный огонь находятся на берегу Карантинной бухты, неподалеку от музея-заповедника «Херсонес Таврический» и мыса Хрустальный.