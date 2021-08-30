Варшава, , 16:02 — REGNUM Социологический центр Social Changes провел исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» вырос до 36%, хотя месяц назад этот показатель составлял лишь 31,2%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, партия «Право и справедливость» Pis.org.pl

На втором месте по популярности оказалось движение «Польша — 2050», которая пока не получила статус политической партии. За его представителей готовы отдать голоса 23,8% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял 22,4%.

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге третье место с результатом в 22,1% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг был выше на 1% и составлял 23,1%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 7,5% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 6%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 25−26 августа, в нем приняли участие 1 080 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.