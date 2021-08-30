Москва, 30 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Образовательные организации Москвы можно будет посещать без ПЦР-тестов. Об этом 30 августа сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«ПЦР-тесты для детей при посещении школ, детских садов, техникумов не нужны», — сказала Ракова.

При этом образовательные организации столицы не смогут посещать учащиеся с симптомами ОРВИ или контактировавшие с гражданами, у которых выявили коронавирусную инфекцию.