Оренбург, 30 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 344 заражения коронавирусом. Суточный показатель два дня подряд держится на одном уровне, сообщает 30 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 66 796 заражений. Оправились от коронавирусной инфекции 55 092 оренбуржца. На сегодняшний день в больницах лечатся 2066 пациентов с COVID-19, из них 611 человек находятся в тяжелом состоянии.

Число жертв заболеваний в Оренбуржье достигло 1536. За последние сутки зарегистрировано девять смертей.