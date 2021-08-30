Речной вокзал в Твери хотят передвинуть ради восстановления Отроч монастыря
Москва, 30 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Культурный кластер может появиться в центре Твери. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Глава региона рассказал президенту о планах по созданию культурного кластера в центре Твери и восстановления Отроч монастыря.
Он добавил, что «он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году произошло частичное обрушение здания Речного вокзала в Твери. В июле 2021 года губернатор сообщил, что его восстановление обсуждается с Минкультуры РФ. В планах — восстановление вокзала с сохранением места для восстановления Отроч монастыря.