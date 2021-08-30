Москва, 30 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Культурный кластер может появиться в центре Твери. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 30 августа сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля Встреча Владимира Путина и Игоря Рудени

Глава региона рассказал президенту о планах по созданию культурного кластера в центре Твери и восстановления Отроч монастыря.

«Отроч монастырь был основан, первое упоминание, в 1265 году, это Ярослав Ярославич. Дальше — огромная история. В 1930-е годы он был снесен, остался только центральный собор от него, и построили, Владимир Владимирович, речной вокзал. Речной вокзал — это региональный памятник. Есть письмо-обращение, я попросил бы, если можно, распоряжение — сделать рабочую группу и Мединского туда включить, потому что он очень хорошо знает нашу историю. Мы много чего делали с ним по региону, в том числе и наш мемориал. Если такое распоряжение выйдет, то мы с Министерством культуры и речной вокзал передвинем и, соответственно, восстановим Отроч монастырь», — рассказал президенту Игорь Руденя.

Он добавил, что «он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа».

"Это только одна из версий», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году произошло частичное обрушение здания Речного вокзала в Твери. В июле 2021 года губернатор сообщил, что его восстановление обсуждается с Минкультуры РФ. В планах — восстановление вокзала с сохранением места для восстановления Отроч монастыря.