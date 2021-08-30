Варшава, 30 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Известный польский учёный, доктор медицинских наук и эксперт в области демографии и здравоохранения Якуб Герчинский 30 августа в эфире Polskie Radio заявил, что «польский народ вымирает».

Olaf1541 Варшава. Польша

«Посмотрите на наши неприлично низкие показатели рождаемости. Польский народ вымирает. И это не громкие популистские заявления, а научные и обоснованные выводы. Если ничего не изменится, в 2100 году может быть только 27 миллионов поляков, хотя сейчас их почти 40 миллионов», — указал Герчинский.

Учёный также отметил, что Польше до сих пор не удаётся достичь уровня Западной Европы по продолжительности жизни.

«Средняя продолжительность жизни в Польше по-прежнему на три года ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. В прошлом году он составлял 77,8 года в Польше, тогда как в среднем по ЕС было 80,9 года», — добавил он.

«В Польше по-прежнему существует большая разница в продолжительности жизни женщин и мужчин. Польские женщины живут почти на восемь лет дольше мужчин, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 5,2 года. Женщины в Польше живут в среднем 82 года, а мужчины — 74. На протяжении многих лет основными причинами смерти в Польше являются болезни сердца и рак», — заключил доктор наук.