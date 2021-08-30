Волгоград, 30 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Попытки сделать из Иосифа Сталина, который руководил СССР с 1924 по 1953 год, главного злодея эпохи являются частью атак, как на прошлое нашей страны, так и на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил 30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Как указал глава МИД РФ, слова которого приводит ТАСС, нападки на историю России, которые осуществляются извне, делаются не только для того, чтобы переписать историю, но и для того, чтобы ослабить нашу страну в политическом плане.

«(Вы упомянули) Иосифа Сталина, который <…> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государства Запада уже сейчас стремятся повлиять на исход сентябрьских выборов в России, эти попытки стали заметнее прежних.