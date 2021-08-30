Пензенская область, 30 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Жительница города Спасска Пензенской области попалась на уловки мошенников и лишилась крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Банкомат

По словам 46-летней пострадавшей, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он заверил, что на имя женщины злоумышленники пытаются оформить кредит. Предотвратить это поможет оформленный кредит, снятие наличности и перевод денег на «безопасный» счет. Не посоветовавшись с близкими, пензячка поддалась панике и отправилась в банк, где оформила кредит в сумме 734 тыс. рублей. Затем женщина перечислила их по указаниям незнакомца через банкомат на несколько абонентских номеров. Спустя какое-то время пострадавшая осознала, что попалась на уловки мошенника и отправилась в правоохранительные органы. При этом уточняется, что о подобных способах обмана пострадавшая знала.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM напоминает, 61-летняя жительница Пензы перечислила звонившему лжесотруднику банка более 500 тыс. рублей, а затем подала заявку на кредит в размере свыше 700 тыс. рублей и перевела деньги на несколько телефонных номеров.

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