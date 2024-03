Торонто, Канада, 30 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Американские СМИ сообщили, что новый альбом канадского хип-хоп-исполнителя Drake «Certified Lover Boy» выйдет в конце этой недели, 3 сентября. Одними из первых об этом сообщили The Line Of Best Fit.

The Come Up Show Дрейк

После того, как в начале месяца стало известно, что новый альбом рэпера был «в пути», Drake на несколько минут «взломал» эфир спортивного телеканал ESPN, транслируя клип с баннером, на котором написано: «CLB 3 сентября».

https://twitter.com/TIDAL/status/1431254820489502720

«Certified Lover Boy» станет продолжением последнего полноформатного альбома Drake «Scorpion», вышедшего в 2018 году. В прошлом году артист также порадовал своих слушателей крупным релизом, выложив в сеть микстейп «Dark Lane Demo Tapes».