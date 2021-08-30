Ярославль, , 16:07 — REGNUM Ярославская область получит отсрочку по бюджетному кредиту, а освободившиеся 1,9 млрд рублей направит на развитие инфраструктуры. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект закона, внесённый губернатором Дмитрием Мироновым в областную думу.

Деньги Anton Starikov

Областная дума должна утвердить дополнительное соглашение о предоставлении ранее полученных кредитов из федерального бюджета. Федеральные власти готовы предоставить отсрочку по кредиту на срок до 2029 года.

«Основным обязательством в рамках реструктуризации является направление средств областного бюджета в сумме 1 900 млн рублей, образующихся в результате снижения в 2021 году объема погашения задолженности по бюджетному кредиту, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке не указано, какие именно инфраструктурные проекты планируется реализовать на освободившиеся деньги. Похожую сумму (2 млрд рублей), необходимую на благоустройство исторического центра Ярославля называл депутат Госдумы Андрей Коваленко.

Дополнительное соглашение предусматривает очень комфортные для Ярославской области условия погашения задолженности по бюджетному кредиту. С 2021 по 2024 год возвращать придётся лишь по 100 млн в год, в 2025—2029 годах в размере 320 млн ежегодно. По данным на 1 августа регион должен по бюджетным кредитам 16,6 млрд рублей, общий долг бюджета Ярославской области составляет 40,2 млрд.

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