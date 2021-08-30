Москва, 30 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В Москве среди специализированных классов школ с 1 сентября 2021 года появятся такие, где готовят на профессию журналиста. Об этом 30 августа заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году появятся два новых направления. Первое — это медиаклассы», — сказала вице-мэр.

Вторым новым направлением подготовки станут классы для школьников, которые видят свое будущее в бизнесе, добавила чиновник.

«В этом году отрываем еще предпринимательские классы, которые дают возможность ребятам познакомиться с профессией предприниматель, понимать какими качествами должен обладать человек, который хочет стать предпринимателем», — добавила Ракова.