Москва, 30 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже прибавляет малозначительные 0,04%, торгуясь на уровне 73,56 рубля. Евро укрепляется на ещё более скромную 0,01%, оставаясь на отметке 86,78 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Центробанк РФ Рубль

«Российская валюта консолидируется вблизи значений, которых достигла резким скачком в пятницу вечером на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Падению индекса доллара и укреплению валют развивающихся рынков оказала в крайней степени «голубиная» риторика главы американского регулятора, резко контрастировавшая с публиковавшимися ранее протоколами заседаний комитета по открытым рынкам и выступлениями глав входящих в систему резервных банков.

Пауэлл подтвердил, что сворачивание программы выкупа облигаций с рынка может начаться до конца текущего года, но не указал точных дат и, к тому же, подчеркнул, что вопрос по ставке будет рассматриваться отдельно.

Более того, он снова высказался в том духе, что принимать подобные меры нужно очень осторожно, отслеживая состояние рынка труда и риски, связанные с распространением нового штамма коронавируса.

Поскольку до этого всячески нагнетались опасения ужесточения монетарной политики, после речи главы ФРС аппетит к риску на мировых рынках существенно возрос, что поддержало и рубль.

Однако эмоциональная реакция оказалась короткой, и уже сегодня торги на мировых рынках проходят разнонаправленно. Рубль же, оставшись без поддержки эффекта налогового периода, перешел в боковое движение.

Поддержку курсу рубля может оказать динамика цен на нефть, если спекулянтам удастся протолкнуть котировки черного золота в зону выше $73 за баррель», — считает эксперт.

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