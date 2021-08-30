Пекин, 30 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Несовершеннолетние в Китае не смогут играть в онлайн-игры больше трёх часов в неделю за исключением праздничных дней. Сообщение агентства «Синьхуа» опубликовано в соцсети Weibo со ссылкой на уведомление Национального управления печати и публикаций.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест видеоигр

Китайские власти ужесточают контроль за молодёжными развлечениями, из-за чего игровые платформы могут лишиться инвестиций. Теперь игровые платформы, от Tencent до NetEase, будут доступны несовершеннолетним только с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням.

Прежде, с 2019 года, подросткам можно было играть по 1,5 часа в день. Инвесторы рассматривают варианты с продажами акций игровых площадок и вложением в другие области.

По словам исполнительного директора UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd. Стивена Люнга, три часа в неделю — это слишком мало. Такие ограничения, полагает он, негативно повлияют на инвестиционную компанию Tencent и на другие компании.

В Tencent отметили, что несовершеннолетние обеспечивают менее 3% валовых доходов от игр в Китае.

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