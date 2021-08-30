Екатеринбург, 30 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Историк Константин Бугров предложил организовать в Екатеринбурге проект музейно-образовательного центра «Интеллиград». Об этом Бугров заявил на собрании «Совета неравнодушных горожан» в мэрии Екатеринбурга.

Innoprom.com ИННОПРОМ

Центр мог бы рассказать жителям о технологическом и научно-образовательном вкладе Урала. Предполагается, что в музее покажут влияние уральских открытий на российские и даже мировые процессы.

Бугров назвал центр «маленьким Иннопромом, который идёт 365 дней в году». Для музея понадобится помещение не менее 2 тыс. кв.м., 40 млн рублей и до двух лет на организацию.

Как сообщало ИА REGNUM, к юбилею в Екатеринбурге появится Музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера.