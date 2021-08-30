Москва, 30 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Закрепить статус родительских комитетов в школах предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мною предлагаются изменения в статью 25 федерального закона «Об образовании», чтобы в уставе образовательной организации была отражена и закреплена деятельность родительских комитетов. Родительские комитеты впервые получат статус на уровне федерального закона, что позволит родителям участвовать в жизни школы, включая вопросы обеспечения горячим питанием», — сообщила Яровая в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей.

Она обратила внимание на то, что до настоящего времени в законе «Об образовании» родительские комитеты даже не упомянуты, хотя их роль и значение очень высоки для школы.

В Минпросвещения инициативу Яровой поддержали.

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