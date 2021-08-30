Сеул, 30 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. 30 августа представители Южной Кореи и стран МЕРКОСУР приступили к седьмому раунду переговоров по заключению торгового соглашения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, в течение пяти дней участники переговоров, проходящих в формате видеоконференции, обсудят широкий круг вопросов, включая критерии определения страны происхождения товаров и права интеллектуальной собственности.

С южнокорейской стороны в переговорах примут участие порядка 60 человек, а со стороны МЕРКОСУР — порядка 100 человек.

Напомним, что Южная Корея и страны союза МЕРКОСУР обсуждают торговое соглашение с мая 2018 года.

МЕРКОСУР — общий рынок странЮжной Америки, экономическое иполитическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).