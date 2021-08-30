Астана, 30 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Тротиловые шашки, которые хранились на загоревшихся военных складах Жамбылской области Казахстана, не должны были взорваться. Об этом изданию Aibat 30 августа сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

Michael Deal Взрыв

Он прокомментировал сообщения пожарных, участвующих в тушении пожара, что их не предупредили о возможном взрыве.

«Было подтверждено, что происходит горение в складе, где находятся тротиловые шашки. Поэтому по всем параметрам и инструкциям, которые существуют в том числе и в минобороны, они хранились без детонаторов и не представляли угрозу взрыва», — объяснил Ильин.

Он отметил, что спасатели, которые прибыли тушить пожар, знали, что именно находится на складе. Причина детонации тротила пока ещё неизвестна. Это выясняют следователи.

Ильин добавил, что в момент прибытия на склады пожарных, было только сильное задымление. В связи с этим все расчеты были направлены на борьбу с огнём.

Напомним, пожар на воинских складах Жамбылской области Казахстана привёл к взрывам. От них пострадали более 100 человек, 14 — погибли. В том числе погибли пять сотрудников МЧС. По данному инциденту ведётся следствие.