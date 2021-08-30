Севастополь, 30 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Севастополе полиция устанавливает обстоятельства осквернения памятника окончанию Гражданской войны на юге России, сообщили 30 августа в УМВД по Севастополю.

Цитата из видео на YouTube В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны

«30 августа в ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неизвестный молодой человек подкуривает сигарету от пламени Вечного огня, а его знакомый протягивает сигарету к Вечному огню, находящемуся у подножия памятника, посвящённому столетию окончания Гражданской войны, расположенного по ул. Катерная. Происходящее комментируют с использованием нецензурной брани как сами молодые люди, так и автор видеоролика», — уточнили в полиции.

По данному факту полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают личности участников данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориал к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России был открыт в Севастополе 23 апреля.

Отметим также, что в конце мая вандалы осквернили другой известный севастопольский памятник — «Матрос и Солдат».