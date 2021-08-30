Москва, 30 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Детские сады Москвы начнут принимать детей возрастом два года и два месяца. Об этом 30 августа заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Первая новация — детские сады Москвы будут принимать детей с двух лет и двух месяцев», — сказала вице-мэр.

В то же время воспользоваться этой возможностью пока смогут не все жители столицы, отметила она.

«В 19 районах Москвы такой возможности пока нет. Но мы прикладываем огромное количество усилий, чтобы это правило в ближайшее время можно было реализовать во всех районах Москвы», — добавила Ракова.