Москва, , 15:44 — REGNUM Для приоритета качества питания в школах, а не цены виц-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила разрешить Минпросвещения разработать типовой контракт с поставщиками, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

«Чтобы обеспечить приоритет качества питания, а не цены, предлагаю в федеральном законодательстве прописать полномочие Минпросвещения России разрабатывать типовой контракт с указанием требований к качеству и безопасности горячего питания в школах», — сказала Яровая в ходе заседания профильной комиссии Совета законодателей.

С принятием закона у Минпросвещения будет прямая обязанность разрабатывать унифицированный единообразный для всех регионов контракт, где требования по качеству будут выведены в число обязательных.

«Соответствующую поправку готовлю в закон», — сообщила парламентарий.

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