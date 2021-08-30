Москва, 30 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Акция продажи туров по России стимулировала продажи на круизы на теплоходах по рекам страны. Топовые направления — круизы до Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) pasja1000 В круиз

По данным туроператоров, продажи речных круизов на сентябрь и октябрь составили не менее 20% от общего объема реализованных туров. Прирост спроса на осенние круизы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года у разных туристических компаний доходит до +80−90%.

Кешбэк привлекает новых туристов. Так, на осенних рейсах общее количество новичков составляет не менее 60% от всех пассажиров, а их разброс на борту бывает от 30% до 90%. Речные туроператоры надеются на очередную акцию кешбэка на весну и лето 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 м году цены на речные круизы по России выросли на 5−7%.

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