Варшава, 30 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. 30 августа состоялось заседание Совета министр Польши в Президентском дворце. Главной темой мероприятия стала подготовка к началу школьного года в стационарном режиме. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Pixabay.com В школе

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Президент республики Анджей Дуда созвал Совет министров в срочном порядке перед началом учебного года, поскольку, по его словам, родители опасаются возможного закрытия школ и негативного влияния очередного локдауна на развитие детей.

При этом глава государства уже в самом начале заседания заявил, что он является решительным противником обязательной вакцинации, так как часть родителей также этого опасаются: «Конечно, можно поощрять желание вакцинироваться, внедрять различные просветительские программы на эту тему в школах, но без применения принудительных решений. Мы знаем наш национальный характер, и знаем свою непокорность. Если людей принуждать, в обществе возникнет плохая ситуация, которая значительно ухудшит настроения. Поэтому я против такого рода решений».

В свою очередь, премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Польша должна быть готова к разным сценариям развития четвертой волны пандемии, однако принятое ранее решение начать учебный год в стационарном, а не дистанционном режиме останется в силе.

«В сентябре все школьники выйдут в школы и начнут учебный год очно. Но нельзя исключать, что в случае критического развития ситуации придется вернуться к опыту локдауна», — добавил он.