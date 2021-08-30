Сыктывкар, 30 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Жителя Воркуты возмутили рекламные баннеры с образом «Родина-мать» и обратился в УФАС. Антимонопольное ведомство подтвердило — предприниматель, занимающийся доставкой питьевой воды, нарушил закон «О рекламе».

Иван Шилов ИА REGNUM Родина-мать

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, принимая решение о возбуждении дела, антимонопольный орган основывался, в том числе на выводах Саморегулируемой организации Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет».

«Эксперты отметили, что использование образа «Родина-мать» в коммерческих целях кощунственно и с морально-этической точки зрения неприемлемо. В данной рекламе имеется неуместное использование плаката ВОВ, оскорбляющее чувства ветеранов, поскольку использован плакат, однозначно ассоциирующийся с символикой ВОВ, в коммерческих целях, что недопустимо в соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе (не допускается использование в рекламе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)», — сообщили в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вынесен приговор местному жителю, который решил поджарить на Вечном огне сосиски.