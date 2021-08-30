Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат петербургские учителя и другие педагоги по случаю начала нового учебного года. Выплаты будут произведены в течение трех ближайших недель, объявил 30 августа на городском педсовете губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Gov.spb.ru Александр Беглов

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По его словам, выплата будет начислена учителям, педагогам дополнительного образования, школьным психологам, педагогам-организаторам, воспитателям, преподавателям колледжей, музыкальных и спортивных школ, младшему педагогическому персоналу. Как отмечает телеканал «78» единовременную выплату получат более 120 тысяч педагогов.

«Наш город последовательно проводит линию президента на поддержку семьи и школы», — заверил градоначальник.

Беглов также напомнил, что педагоги школ и колледжей продолжат получать городскую доплату в 5000 рублей за классное руководство.