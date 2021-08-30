Приштина, , 15:45 — REGNUM США подарили сепаратистскому Косово 55 единиц военной техники. Об этом 30 августа сообщили косовские СМИ.

Военный конвой США U.S. National Archives

Президент Косово Вьоса Османи поблагодарила за подаренную технику президента США Джо Байдена, посла США в Косово Филиппа Коснета, армию США и американский народ. При этом Османи высказала надежду, что в скором будущем США поставят для нужд Косово и вертолеты.

«Я надеюсь, что в следующей фазе будут переданы необходимые вертолеты, которые будут использоваться для спасения жизней в случае чрезвычайных происшествий и природных катастроф», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Османи.

Напомним, что МИД России неоднократно предупреждал об опасности «накачивания Косово американской военной техникой».